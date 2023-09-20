Хавбек «Тоттенхэма» Перишич получил травму крестообразных связок колена

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Хорватии Иван Перишич травмировал правое колено, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Отмечается, что травму крестообразных связок опытнейший футболист получил на тренировке. Теперь 34-летнему футболисту предстоит лечь под нож хирурга. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник провёл пять матчей в рамках английской Премьер-лиги и успел записать на свой счёт одну результативную передачу.

К лондонскому клубу Перишич присоединился летом 2022 года. Ранее хорват играл за «Интер», «Баварию», «Вольфсбург», «Боруссию» (Дортмунд) и «Брюгге». С «Боруссией» и «Баварией» он становился чемпионом Германии, а в составе «Вольфсбурга» выигрывал Кубок страны.

С «Интером» Перишич побеждал в чемпионате и Кубке Италии. В составе сборной Хорватии полузащитник стал вице-чемпионом мира — 2018 и бронзовым призёром чемпионата мира — 2022.