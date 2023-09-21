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Адамов: когда я приехал в сборную России, Карпин встретил словами: «О, чеченец подъехал!»

Адамов: когда я приехал в сборную России, Карпин встретил словами: «О, чеченец подъехал!»
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о своём первом вызове в сборную России, а также поделился впечатлениями от работы с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Игорь Михайлович [Шалимов] очень хороший тренер, кто бы что ни говорил. Относился ко мне как сыну. Ну и, конечно, гордился и радовался, что при нём я попал в сборную России. После какого-то матча подошёл ко мне и обнял: «Тебя вызвали в сборную». Я сначала не понял: «В какую сборную?» Оказалось, что в национальную. Игорь Михайлович знал о вызове за день до игры, но сказал только после.

Как мне совместная работа с Карпиным? Очень понравилось. Он сильный тренер и психолог. При этом простой в общении, постоянно шутит над игроками. Когда я только заехал в Новогорск, Карпин меня встретил со словами: «О-о-о, чеченец подъехал!» — приводит слова Адамова Sport24.

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