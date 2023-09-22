Клопп установил рекорд по числу побед в еврокубках в составе «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп установил рекорд по числу побед в еврокубках в составе клуба, сообщается в «твиттере» Anfield Watch.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» обыграл ЛАСК со счётом 3:1. Таким образом, «Ливерпуль» одержал 50-ю победу в еврокубках под руководством Клоппа. Ранее ни одному тренеру не удавалось достичь этой отметки в составе «Ливерпуля».

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года. Всего под его руководством клуб провёл 437 матчей, в которых одержал 270 побед, потерпел 77 поражений и 90 матчей завершились вничью.

Клопп привёл «Ливерпуль» к победе в чемпионате Англии, Кубке и Суперкубке страны. Также он выиграл Лиге чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме «Ливерпуль» одержал волевую победу над ЛАСКом в матче 1-го тура ЛЕ

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво