Агент Кокорина: благодарен «Арису», что до последнего ждали возвращения Александра

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда Александра Кокорина, высказался о переходе игрока в кипрский «Арис».
«Лично я доволен, что он играет, получает игровое время, занимается тем, чем футболист должен заниматься, и получает удовольствие. На сегодняшний день Александр, конечно, рад. Благодарен «Арису», что они ждали до последнего его возвращения. Клубу можно только сказать спасибо за терпение, что они ждали и очень хотели видеть его в команде.
Если говорить про «Фиорентину», Александр был не против остаться в клубе, но не на правах человека, который участвует в тренировочном процессе. Он хотел остаться и быть равноценным игроком, который получает одинаковую возможность как тренироваться, так и играть. К сожалению, этого не произошло», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 22 сентября 2023
-
11:20
-
11:17
-
11:16
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:51
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:17
-
10:10
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:09
-
09:00
-
08:50
-
08:46
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:02
-
07:49
-
07:45
-
07:38
-
07:23
-
07:13