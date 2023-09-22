Кокорин, забивший гол «Спарте» в Лиге Европы, прокомментировал поражение «Ариса» в матче

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин, забивший гол «Спарте» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (2:3), прокомментировал поражение своей команды.

«Нелегко описать эти чувства… Мы пропускали голы в простых ситуациях… При этом чувствовали и до, и во время матча, что можем чего-то добиться. Пусть выезд закончился поражением, но для нас в дебютном матче в группе ЛЕ всё было полезным: и игра, и результат. Опыт на будущее. Этот сезон совсем другой по сравнению с предыдущим. Мы теперь бьёмся на два фронта. На днях «Арису» предстоит трудная игра с «Омонией». Мы сделаем то, что делаем всегда — будем двигаться шаг за шагом», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.