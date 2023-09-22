Хави продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес продлил контракт с клубом.
«Барселона» и тренер Хави Эрнандес достигли соглашения о продлении контракта до 20 июня 2025 года с возможностью продления ещё на год. Процедура подписания договоров состоялась в пятницу, 22 сентября, в офисе «Камп Ноу» в присутствии президента Жоана Лапорты, первого вице-президента Рафа Юста, вице-президента по экономическим вопросам Эдуарда Ромеу и директора по футболу Деку», – сообщила пресс-служба сине-гранатовых.
Напомним, в прошлом сезоне Хави привёл «Барселону» к первому титулу в лиге с 2019 года. Сине-гранатовые закончили чемпионат с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем. Также под руководством Хави клуб выигрывал Суперкубок Испании. Ранее он провёл в «Барселоне» 24 года в качестве футболиста, в том числе 17 лет в основной команде.
- 22 сентября 2023
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