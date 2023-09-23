Главный тренер «Торпедо» Клотет прокомментировал поражение от «КАМАЗа»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал поражение в матче 11-го тура Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» (0:1).

«Первый тайм мы отыграли хорошо, особенно впереди, — у нас было много возможностей забить. Мы создавали у чужих ворот опасность и в атаке, и в контратаках, и когда прессинговали, и когда шли вторым темпом атаковать. Бабурину даже не приходилось вступать в игру. Чего нам не хватило — так это забить. Считаю, что если бы мы к перерыву вели 2:0, то никто не был бы удивлён. В первом тайме и вовсе был пенальти на Марио Чуриче, но и без этого у нас были моменты забить.

Во втором тайме мы придерживались того же плана — много давили на соперника. Единственное, что они могли сделать, — выбегать в контратаки. Я сказал игрокам в перерыве, что они должны ответственнее относиться к своим моментам, иначе мы можем поплатиться за это. Мы пропустили единственный мяч в той ситуации, про которую я говорил футболистам. Марио потерял игрока, а он зашёл в штрафную и ударил. Да, попал в штангу, но на отскоке первым оказался игрок соперника. Юзепчук недостаточно близко сыграл.

Я недоволен игрой сегодня. Есть ощущение, что после двух побед наши игроки были расслаблены. Они знали, что «Торпедо» не выигрывало на выезде у «КАМАЗа» с 1997 года», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».