Газон на стадионе «Лужники» будет пригоден для игры к концу октября

На футбольном поле стадиона «Лужники» провели реновацию газона, теперь арена станет доступна для игры в конце октября, сообщает «РБ Спорт».

Как сообщает издание, нынешняя реновация была запланирована заранее. Как правило, эту ежегодную процедуру на всех московских стадионах осуществляют зимой, но в сентябре газон «Лужников» пострадал из-за проведения нескольких мероприятий: траву укрывали на длительное время, а без света она может находится только три-четыре дня. Таким образом, старый газон пришлось срезать и засеять новую траву.

По информации СМИ, руководство «Торпедо» (клуб проводит домашние игры на «Лужниках») было поставлено в известность о необходимости проведения агротехнических мероприятий. Пока газон восстанавливается, автозаводцы играют домашние матчи на резервном стадионе «Арена Химки». Судя по всему, не сможет сыграть на главном стадионе страны и сборная России, у которой на 12 октября запланирован домашний матч с Камеруном. По последней информации, он будет сыгран на «ВТБ Арене».

Добавим, что в марте на «Лужниках» уже проводили реновацию, поскольку весной поле решили накрыть внепланово для концерта, приуроченного к 23 февраля.