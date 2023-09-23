«Спартак» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Команды ранее встречались 29 августа в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Победу с крупным счётом одержал «Спартак» — 4:1.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Спартак» находится на шестой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (18).
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