Матч дня в РПЛ! «Спартак» против «Динамо» — кто победит в старейшем дерби страны? LIVE

Привет, друзья! Казалось, только-только завершились матчи Лиги чемпионов, как наступил новый уикенд. Сегодня, 23 сентября, тремя встречами стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги.

В 14:00 мск «Крылья Советов» (одно из открытий старта сезона) встретятся в Самаре с «Сочи». Черноморский клуб проведёт первый матч в РПЛ после увольнения Дмитрия Хохлова. Самарский клуб в случае победы догонит возглавляющий таблицу «Краснодар».

После этого нас ждёт матч «Балтика» — «Ахмат». Клуб из Калининграда располагается на последнем месте, а грозненская команда заметно прибавила после прихода Мирослава Ромащенко. На этой неделе в Кубке проиграли и те и другие. А кто победит в матче РПЛ?

В 19:00 мск состоится центральная игра дня — «Спартак» против «Динамо». Обе команды выступают очень нестабильно и довольно много пропускают. Впрочем, «Спартак» в двух последних матчах (с учётом Кубка России) дважды отыграл «на ноль» — событие! Красно-белые уже громили «Динамо» (4:1), но то было в Кубке. Как будет на этот раз?

«Чемпионат» следит за всеми событиями 9-го тура РПЛ. Присоединяйтесь!

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