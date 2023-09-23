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«Спартак» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция 9-го тура РПЛ, где смотреть онлайн, видео, 23 сентября 2023 года

Матч дня в РПЛ! «Спартак» против «Динамо» — кто победит в старейшем дерби страны? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн 9-го тура РПЛ
Аудио-версия:
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А «Крылья» попытаются догнать лидера турнира.

Привет, друзья! Казалось, только-только завершились матчи Лиги чемпионов, как наступил новый уикенд. Сегодня, 23 сентября, тремя встречами стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги.

В 14:00 мск «Крылья Советов» (одно из открытий старта сезона) встретятся в Самаре с «Сочи». Черноморский клуб проведёт первый матч в РПЛ после увольнения Дмитрия Хохлова. Самарский клуб в случае победы догонит возглавляющий таблицу «Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После этого нас ждёт матч «Балтика» — «Ахмат». Клуб из Калининграда располагается на последнем месте, а грозненская команда заметно прибавила после прихода Мирослава Ромащенко. На этой неделе в Кубке проиграли и те и другие. А кто победит в матче РПЛ?

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:00 мск состоится центральная игра дня — «Спартак» против «Динамо». Обе команды выступают очень нестабильно и довольно много пропускают. Впрочем, «Спартак» в двух последних матчах (с учётом Кубка России) дважды отыграл «на ноль» — событие! Красно-белые уже громили «Динамо» (4:1), но то было в Кубке. Как будет на этот раз?

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» следит за всеми событиями 9-го тура РПЛ. Присоединяйтесь!

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