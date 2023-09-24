«Нант» победил «Лорьян», «Брест» обыграл «Лион» и возглавил таблицу Лиги 1

В субботу, 23 сентября, состоялось два матча 6-го тура французской Лиги 1. В первом матче игрового дня встречались «Нант» и «Лорьян». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.
В самом начале первого тайма, на шестой минуте, 17-летний полузащитник Эли Крупи вывел гостей вперёд. До перерыва «Нанту» удалось отыграться. На 42-й минуте гол забил Маттис Аблин. Сразу после начала второй половины встречи хозяева забили второй мяч. Это сделал защитник Эрай Джёмерт. На 55-й минуте форвард Мостафа Мохамед увеличил отрыв «Нанта» до двух мячей. Благодаря голу Ромена Февра на 75-й минуте гостям удалось возродить интригу, сделав счёт 3:2. Спустя почти десять минут команды обменялись забитыми мячами. В составе хозяев отличился Флоран Молле, а в составе гостей — Айегун Тосин. Финальную точку поставил нигериец Мозес Саймон, реализовавший пенальти.
После этой победы «Нант» набрал восемь очков и поднялся на шестое место в таблице. «Лорьян» с шестью очками на 14-м месте.
В другом матче встречались «Брест» и «Лион». Хозяева добились победы благодаря голу форварда Стива Мунье на 87-й минуте.
Эта победа позволила «Бресту» набрать 13 очков и возглавить турнирную таблицу Лиги 1. «Лион» потерпел четвёртое поражение в чемпионате и расположился на 16-м месте, имея в своём активе два очка.
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