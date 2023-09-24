Тренер сборной Бразилии возмущён непопаданием Винисиуса в претенденты на «Золотой мяч»
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Фернандо Диниз ответил на вопрос об отсутствии вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в списке претендентов на «Золотой мяч».
«Винисиус – отличный главный герой мирового футбола. Не можем понять, как его не включили в список лучших.
Это больше, чем пример топового игрока. Это пример для всего общества, посмотрите, как он проходит через всё и защищает себя», – приводит слова Диниза Mundo Da Bola.
Напомним, в список претендентов на «Золотой мяч» вошёл форвард «Интер Майами» Лионель Месси, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а также ряд других игроков. В числе претендентов на популярную награду впервые за долгие годы отсутствует португалец Криштиану Роналду.
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