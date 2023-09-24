Глава «Зенита» Медведев: Дзюба тогда был уставший и не пожал руку Семаку, никого не видел

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал об ожиданиях от сегодняшнего матча с «Локомотивом», а также объяснил, почему после предыдущего противостояния команд весной этого года нападающий Артём Дзюба не пожал руку тренеру Сергею Семаку.

«Конечно, я рад предстоящей встрече с Дзюбой. В прошлый раз он не пожал руку Семаку? Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол – никого не видел. Дзюба будет мотивирован против «Зенита»? Конечно, как он был мотивирован и в «Арсенале», играя против «Зенита», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между сине-бело-голубыми и «железнодорожникам» пройдёт сегодня, 24 сентября, в 16:30 мск. Чемпионат проведёт текстовую трансляцию матча.