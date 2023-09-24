Глава «Зенита» Медведев: Дзюба тогда был уставший и не пожал руку Семаку, никого не видел
Поделиться
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал об ожиданиях от сегодняшнего матча с «Локомотивом», а также объяснил, почему после предыдущего противостояния команд весной этого года нападающий Артём Дзюба не пожал руку тренеру Сергею Семаку.
«Конечно, я рад предстоящей встрече с Дзюбой. В прошлый раз он не пожал руку Семаку? Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол – никого не видел. Дзюба будет мотивирован против «Зенита»? Конечно, как он был мотивирован и в «Арсенале», играя против «Зенита», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч между сине-бело-голубыми и «железнодорожникам» пройдёт сегодня, 24 сентября, в 16:30 мск. Чемпионат проведёт текстовую трансляцию матча.
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:30
-
08:15
-
08:07
-
07:52
-
07:40
-
07:31
-
07:13
-
06:51
-
06:28
-
06:17
-
06:07
-
05:48
-
05:30
-
05:05
-
04:25
-
04:23
-
04:07
-
03:38
-
03:31
-
03:19
-
02:40
-
02:19
-
01:35
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:35
-
00:32
-
00:30
-
00:23
-
00:22
Партнерский контент