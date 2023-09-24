Огненный день в РПЛ! «Зенит» против «Локо», Карпин против ЦСКА. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 24 сентября, нас ждут ещё четыре матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
Для начала на поле выйдут футболисты «Пари НН» и «Оренбурга». Обе команды не проигрывают на протяжении трёх туров в РПЛ. Ждём ничью? Или кто-то всё же наберёт три очка?
В 16:30 мск «Локомотив» встретится в Санкт-Петербурге с «Зенитом». 5:0, 3:1, 6:1 — результаты предыдущих матчей с участием команд на «Газпром Арене». Исходя из такой статистики, у гостей практически нет шансов на успех. Но, может быть, именно сегодня мы станем свидетелями большого сюрприза?
«Урал» Виктора Гончаренко встретится на выезде с бывшей командой — «Краснодаром». «Быки» в случае победы выйдут на чистое первое место в таблице — мотивация что надо!
В 19:00 мск нас ждёт интересная игра — «Ростов» Карпина против ЦСКА Федотова. У обеих команд есть проблемы (сейчас они не входят в даже топ-5). Армейцы в последнее время стали для ростовчан очень неудобным соперником. ЦСКА не проигрывает донскому клубу на протяжении шести матчей подряд (четыре победы армейцев, две ничьих).
«Чемпионат» продолжает следить за событиями 9-го тура РПЛ. Присоединяйтесь к нашему онлайну, будет интересно!
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