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Антон Зиньковский: спасибо Селихову и Максименко за победу в матче с «Динамо»

Антон Зиньковский: спасибо Селихову и Максименко за победу в матче с «Динамо»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поблагодарил вратарей своей команды за хорошую игру в матче с «Динамо».

«Концовка матча с «Динамо»? Казалось, что сзади всё было нормально. Пару моментов, конечно, было. Максименко нас выручил — было вроде три момента, Селихов тоже. Но во втором тайме было несколько подряд моментов. Так получилось, что Селя в первом тайме выручил и заменился, а во втором — выручал Макси. Оба помогли. Большое спасибо им за это. Болельщиков — с победой!», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Тео Бонгонда. Таким образом, «Спартак» вышел на четвёртое место в таблице РПЛ с 16 очками.

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