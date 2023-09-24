Александр Мостовой: между Семаком и Дзюбой нет топора войны. Сказал, но что такого?

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался по поводу конфликта между главным тренером санкт-петербургского «Зенита» Сергеем Семаком и нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Что-то должно было произойти. Обстановка всё время нагнеталась, это сейчас в тренде. Если Артём и сказал что-то Семаку, что здесь такого? Все знают, почему он ушёл, не играл последнее время в «Зените». Тем более не забывайте, что «Локомотив» сегодня выиграл у «Зенита». Многое всегда зависит от результата. Сегодня «Локомотив» в фаворе и никто не скажет им плохого слова. Не думал, что они выиграют. Никакого топора войны между Семаком и Дзюбой нет. Это футбольная обстановка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 24 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Локомотив» сумел вырвать победу у «Зенита» со счётом 2:1, забив победный гол на последних минутах матча.