Журналист Алейшо: «Зениту» надо продавать Ренана как можно быстрее

Бразильский журналист Фабио Алейшо считает, что санкт-петербургскому «Зениту» нужно как можно быстрее расстаться с 19-летним защитником команды Робертом Ренаном.
«Если Ренан продолжит сидеть на скамейке в РПЛ, не захочет ли он уехать? Наверное, захочет. Ему нужна практика. Это не тот игрок, который должен сидеть на скамейке. Ходили разговоры про предложение из мадридского «Реала», но, скорее, это был интерес, а не предложение. Будет ли к Ренану интерес зимой? Думаю, что да. Если будет предложение, надо продавать. Именно продавать. Как можно быстрее», — приводит слова Алейшо «Спорт день за днём».
Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Ренан сыграл в четырёх матчах за сине-бело-голубых. Прошедший матч с «Локомотивом» стал для бразильца уже пятым, когда он не попал в стартовый состав санкт-петербургской команды в новом сезоне.
- 24 сентября 2023
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