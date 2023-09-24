Журналист Алейшо: «Зениту» надо продавать Ренана как можно быстрее

Бразильский журналист Фабио Алейшо считает, что санкт-петербургскому «Зениту» нужно как можно быстрее расстаться с 19-летним защитником команды Робертом Ренаном.

«Если Ренан продолжит сидеть на скамейке в РПЛ, не захочет ли он уехать? Наверное, захочет. Ему нужна практика. Это не тот игрок, который должен сидеть на скамейке. Ходили разговоры про предложение из мадридского «Реала», но, скорее, это был интерес, а не предложение. Будет ли к Ренану интерес зимой? Думаю, что да. Если будет предложение, надо продавать. Именно продавать. Как можно быстрее», — приводит слова Алейшо «Спорт день за днём».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Ренан сыграл в четырёх матчах за сине-бело-голубых. Прошедший матч с «Локомотивом» стал для бразильца уже пятым, когда он не попал в стартовый состав санкт-петербургской команды в новом сезоне.