Агент Ренана: Роберт готов играть

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, сообщил, что футболист восстановился после травмы и готов принять участие в кубковом матче с «Балтикой».

«У Ренана больше нет травмы, он сыграет в следующем матче с «Балтикой», — приводит слова Гарсии Metaratings.

«Зенит» сыграет с «Балтикой» на выезде в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч состоится 30 августа в Калининграде в 19:30 по московскому времени. 19-летний Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. Прежде футболист играл за «Коринтианс». На счету бразильского защитника 15 матчей за петербургскую команду без результативных действий.

Вместе с сине-бело-голубыми бразилец стал чемпионом России по итогам сезона-2022/2023.