Дротик Саки, криминал «Марселя» и ковшик «Реала». ХиТ#156

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:21 — Привет, рекорды!
01:07 — Революция «Тоттенхэма», прессинг «Арсенала» и важность Мэддисона
24:31 — Насколько хорош «Ливерпуль» по своим же меркам? (+ вернулись к теме Рамсдейл vs Райя)
39:45 — «Бавария» уничтожила/сожрала/покромсала/истребила/деклассировала «Бохум»
46:43 — Здесь говорим вообще не о футболе, а о фанатах «Марселя»
57:26 — «Реал» провалил дерби. И, кажется, мы знаем виноватых
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Гриша нашёл стёбный стикер к дерби Северного Лондона
Кирилл объясняет, почему «Тоттенхэм» – самая интересная команда АПЛ в начале сезона
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