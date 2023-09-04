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Свинство в двух ипостасях. ХиТ#154

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:07 — Привет, звёзды!

01:10 — Претензии к Хаверцу, сантиметры «МЮ» и Райс-Райс-бейби

25:05 — Концептуальная проблема «Наполи» и облом Гендузи

35:25 — Рую Патрисиу хуже, чем вы думаете, а Леау — нет

49:44 — «Бавария» впечатлила, но есть нюанс

01:01:58 — «Барса» победила, но ощущения так себе

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Грише стыдно, что он путает имена футболистов в этом видео

Кирилл считает, что трансферный рынок правильнее называть трансферной ярмаркой. И объясняет почему

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