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Марко Николич: очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время

Марко Николич: очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время
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Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» и бывший наставник «Локомотива» Марко Николич вспомнил о проведённом в России времени.

«Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Например, зимой Дима Лоськов и Вадим Евсеев побывали у меня дома, с женами. Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно. Наверное, однажды я снова буду работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом всё было нормально.

Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна. Вспомните, раньше кто-то боролся за золото, кто-то — за Лигу чемпионов, кто-то — за Лигу Европы, кто-то — за выживание. А сегодня… Складывается впечатление, что в футбол играют просто так. Видно, нет прежнего огня в глазах. Будешь ты четвертый или второй — без разницы. Есть только первое место и зона вылета», — приводит слова Николича издание «Спорт-экспресс».

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