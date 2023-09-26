Марко Николич: очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» и бывший наставник «Локомотива» Марко Николич вспомнил о проведённом в России времени.
«Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Например, зимой Дима Лоськов и Вадим Евсеев побывали у меня дома, с женами. Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно. Наверное, однажды я снова буду работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом всё было нормально.
Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна. Вспомните, раньше кто-то боролся за золото, кто-то — за Лигу чемпионов, кто-то — за Лигу Европы, кто-то — за выживание. А сегодня… Складывается впечатление, что в футбол играют просто так. Видно, нет прежнего огня в глазах. Будешь ты четвертый или второй — без разницы. Есть только первое место и зона вылета», — приводит слова Николича издание «Спорт-экспресс».
- 26 сентября 2023
-
09:50
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
09:24
-
09:17
-
09:16
-
09:00
-
08:44
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:28
-
08:10
-
07:30
-
07:11
-
06:46
-
06:46
-
06:29
-
06:27
-
06:00
-
05:49
-
05:48
-
05:44
-
05:36
-
05:28
-
05:22
-
05:18
-
04:48
-
04:37
-
04:32
-
03:58
-
03:56
-
03:48
-
03:14