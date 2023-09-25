Форвард «Локомотива» Сулейманов: победа над «Зенитом» перечёркивает все неудачи

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о победе своей команды в выездном матче 9-го тура РПЛ над «Зенитом» (2:1).
«Как всегда, у «Зенита» дома тяжело играть, мы прооборонялись. У нас очень качественные игроки в обороне, полузащите и в атаке. Свои функции, которые нам дал тренер, мы выполнили.
Ощущения великолепные, потому что после того, как я пришёл в клуб, к сожалению, у нас были поражение и ничья в Кубке, где по пенальти проиграли. Выиграть у «Зенита» у них дома — это всё перечёркивает и поднимает морально вверх», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».
Напомним, 17 сентября железнодорожники проиграли «Оренбургу» (0:2) в домашнем матче 8‑го тура РПЛ, а 20 сентября потерпели поражение от «Урала» (0:0, 2:4 по пенальти) в матче Фонбет Кубка России. На данный момент подопечные Михаила Галактионова располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков.
- 25 сентября 2023
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