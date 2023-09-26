Первый тренер Файзуллаева считает, что игроку ЦСКА подойдёт чемпионат Испании

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева, рассказал о цели 19-летнего футболиста сборной Узбекистана попасть в клуб из европейского топ-чемпионата.

«Всю жизнь Аббос провёл в «Пахтакоре», и сейчас пришёл момент расти дальше. Где уровень выше, там и мастерство будет повышаться. У нас всегда была задача довести его до топ-клуба, а у меня была мечта увидеть нашего воспитанника на чемпионате мира. Когда он попал на молодёжный ЧМ в Аргентине, он вспомнил об этом, позвонил мне и сказал: «Дмитрий Михайлович, ваша мечта сбылась». Мне было безумно приятно.

Не рано ли его начали вызывать в сборную? Никогда не рано. Аббос уже сейчас в состоянии выйти на замену, усилить игру и повлиять на ход матча.

Думаю, чемпионат Испании больше всего бы подошёл Файзуллаеву. Мне кажется, там он смог показать себя, свою технику», — приводит слова Ана Metaratings.

Файзуллаев перешёл в ЦСКА в минувшее трансферное окно. Узбекский футболист провёл за ЦСКА шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года.