Шунин: Личка может остановить тренировку «Динамо» и заставить игроков отжиматься

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о работе с главным тренером московской команды Марцелом Личкой.
«Когда было первое собрание, Личка представился и рассказал, как мы будем играть. Он выглядел совершенно спокойно, но в один момент взорвался и заявил, что на поле не может быть «молодых». Тогда я понял, что он достаточно эмоциональный тренер. Когда что-то не получается, он может резко отреагировать на ситуацию, чтобы встряхнуть команду. Он очень требовательный, может остановить тренировку и заставить отжиматься за неправильно выполненное упражнение.
При этом Личка не зацикливается на работе. Он не считает, что все должны быть скованы и суперсосредоточены на футболе. Он сразу сказал, что хочет быть нашим партнером», — сказал Шунин в эфире программы «Футбол России».
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