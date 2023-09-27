Шунин рассказал, что Личка проводит теоретические занятия в «Динамо» на четырёх языках

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от работы с главным тренером московской команды Марцелом Личкой.

«Он знает четыре языка, на теоретических занятиях говорит на всех языках. Он говорит со всеми игроками — переключается с русского на английский, с английского на французский. Каждая теория так проходит! Получается, что переводчики параллельно переводят как иностранцам, так и русским. Это говорит о Личке как о грамотном и умном человеке.

На следующий же день после начала работы Личка уже знал всех игроков по именам и фамилиям. Он знает всех, помнит все сильные и слабые места как игроков. Может показаться, что тренер всё это обязан знать. Но бывали раньше ситуации, когда тренеры путали имена или позиции. Личка же как будто знает про игрока больше, чем игрок знает о себе», — сказал Шунин в эфире программы «Футбол России».