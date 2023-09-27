Экс-голкипер «Зенита» и «Факела» Городовой заявил, что хотел бы пожить в Норвегии

Вратарь «Родины» Алексей Городовой, выступавший за «Конгсвингер», рассказал, что после завершения карьеры хотел бы переехать в Норвегию.

«Как ко мне относились в Норвегии? В целом — отлично! «О, русский? Прикольно! Я был в Москве в 85-м году!» «А я пару слов на русском знаю». «А я учился там». В Швеции постоянно русскую речь слышал. Кто-то с детьми на русском разговаривает, кто-то по телефону, кто-то на кассе что-то пытается узнать. Однажды проспал тренировку, выбегаю на улицу. Мимо машина проезжает: «Парень, на вокзал опаздываешь? Давай подвезу!» — «Не, я на тренировку». — «Садись». Норвежцу надо было в другую сторону, но он всё равно отвёз на тренировку. У меня даже не было мысли, что отвезёт меня куда-то в лес.

Или уехал я на сборы в Испанию, а дом забыл закрыть. Дверь даже чуть приоткрыта. Приезжаю, думаю, свистнули что-нибудь. Проверяю — всё на месте. Оказывается, просто забыл закрыть. Гостеприимные, позитивные люди в Норвегии. Мой тренер по вратарям пытался выучить русский, обещался приехать в Россию! Ну как тренер… Любитель, помогал нам, по профессии он водитель скорой. Хотел ли бы я просто пожить в Норвегии? А я и хочу. После завершения карьеры поехал бы. Была бы возможность — и жить остался. Да, дорого, но красиво как!» — приводит слова Городового Sport24.