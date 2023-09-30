Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алан Дзагоев заявил, что у него были предложения от клубов Турции и России

Алан Дзагоев заявил, что у него были предложения от клубов Турции и России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник греческой «Ламии» Алан Дзагоев рассказал, что у него были предложения от клубов Турции и России.

«Не сказать, что их было много. Турция, несколько вариантов в России, но греки были самыми настойчивыми. Для меня это оказался самый подходящий вариант. Когда поговорил с Тошичем, уже не думал – всё сводилось к тому, что надо переходить. Я ни разу не пожалел. Меня очень тепло встретили тут, во всём помогают – всё супер», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Предыдущим клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее он выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.

Материалы по теме
«В какой-то момент показалось, что останусь в ЦСКА». Первые слова Дзагоева в Греции
Эксклюзив
«В какой-то момент показалось, что останусь в ЦСКА». Первые слова Дзагоева в Греции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android