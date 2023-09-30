«В какой-то момент показалось, что останусь в ЦСКА». Первые слова Дзагоева в Греции

Этот год получился богатым на отъезд российских футболистов в Европу. Но если с идеей, что Далер Кузяев играет во Франции, а Арсен Захарян — в Испании, мы уже успели свыкнуться, то теперь появился ещё один легионер. Алан Дзагоев покинул «Рубин», потренировался с родным ЦСКА и после небольшой паузы в 33 года впервые в карьере укатил за границу. Новая команда полузащитника — «Ламия» — выступает в высшей лиге Греции и на данный момент занимает девятое место в таблице. В свежем интервью «Чемпионату» Алан рассказал о новой жизни.

— Почему именно Греция и «Ламия»? Что тебя привлекло?

— В первую очередь то, что здесь играет Тошич. Когда появился вариант с «Ламией» от греческого агента Костаса Палеологоса, я сразу позвонил Зорану. Он рассказал, что это клуб из комфортного маленького города, всё есть для футбола — в общем, очень положительно отозвался. Несколько раз обсуждали, как тренировки проходят. Он сказал, что тренер вполне понимающий, для него главное, чтобы игрок был на поле в хороших кондициях. У Тошича и спортивный директор обо мне спрашивал, и генеральный, и президент. Все были за. Греция — это Европа, здесь чемпионат достаточно хорошего уровня. Почему нет?

— Скучал по Тошичу? Какие главные воспоминания о Зоране?

— Конечно, скучал. Золотые годы ЦСКА, когда мы выигрывали чемпионство и Кубок, были при Зоране. Главное воспоминание — как они на правом фланге на пару с Марио Фернандесом разрывали всех. Это игрок топ-уровня, с которым хотелось ещё раз поиграть. Так и случилось.

Зоран Тошич Фото: ФК «Ламия»

— Что знаешь о чемпионате Греции?

— В первую очередь вспоминаю такие команды, как ПАОК, «Панатинаикос», «Олимпиакос», АЕК, которые всегда играли в еврокубках. Погодные условия здесь хорошие, всегда тепло — для меня это плюс. Знаю, что в том году «Ламия» чуть не вылетела, но в этом сезоне команда сильно обновилась, купили много игроков, у нас хороший состав. Надеюсь, скоро я тоже смогу внести свою лепту в командные действия.

— Ты подписал контракт с «Ламией» на год. Что дальше?

— Да, подписали на год. Даже не загадываю сейчас. Спокойно поработаем год — надеюсь, он пройдёт удачно. Если всё будет хорошо, можно играть и играть. Желание у меня есть, а дальше посмотрим.

— В 33 года это твой первый опыт в игре за границей. Как будешь адаптироваться?

— Адаптация вообще спокойно проходит. Я здесь уже четыре дня, Тошич во всём помогает. Скоро найду квартиру. Тошич говорит по-русски, ещё есть Александр Павловец из Беларуси и вратарь из Молдавии Алексей Кошелев, с ними тоже общаемся. Вместе выходим пообедать или поужинать вечером, с нами ещё Карлитос — хороший парень, который давным-давно год играл за питерский «Петротрест» в ФНЛ. Команда меня отлично приняла, позавчера провёл первую тренировку. Мы хорошо пообщались с тренером, мне всё нравится.

— Какие ещё варианты были, помимо Греции? Какие страны?

— Не сказать, что их было много. Турция, несколько вариантов в России, но греки были самыми настойчивыми. Для меня это оказался самый подходящий вариант. Когда поговорил с Тошичем, уже не думал — всё сводилось к тому, что надо переходить. Я ни разу не пожалел. Меня очень тепло встретили тут, во всём помогают — всё супер.

— Почему решил не оставаться в России?

— Какие-то варианты были, но до конкретики так и не дошло. Агентство Паши Мамаева нашло мне один вариант в России, но в этот момент я уже договорился с «Ламией». Повторюсь, греки были самыми настойчивыми — даже не надо было думать. Костас Палеологос нашёл команду, а агентство Мамаева помогало с переходом.

— Ты поддерживал форму с ЦСКА. Не закрадывалась мысль: а может, вернусь? Болельщики этого очень хотели.

— Да, я поддерживал форму на базе ЦСКА. Позвонил потом Бабаеву, выразил благодарность. Тренировался сперва с Игорем Степановым, набирал форму, а потом уже попросил разрешения присоединиться к команде. Конечно, после недели тренировок, когда я набрал хорошую форму и чувствовал, что могу помочь ЦСКА, закрадывались мысли, что могу остаться. Но сложилось так, как сложилось. В любом случае я ни разу не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моём ДНК. Видимо, вернусь уже в каком-нибудь другом статусе — либо тренером, либо селекционером. Жизнь покажет. Надеюсь, судьба нас сведёт, мы точно не прощаемся. Знаю, что болельщики хотели, чтобы я вернулся, но не всегда бывает так, как мы хотим. Уверен, мы ещё увидимся и не раз.

Алан Дзагоев Фото: Из личного архива Алана Дзагоева

— Что тебе говорил Федотов? Не было намёка на возвращение и новый контракт?

— Да ничего не говорил, всё было в рабочем режиме. В какой-то момент мне показалось, что я останусь, но в итоге всё случилось так, как должно было случиться. У ЦСКА свой путь в плане того, как клуб видит своих игроков, они делают ставку на молодёжь. У меня свой путь. Всё отлично. Огромное спасибо за то, что разрешили потренироваться и набрать форму, в том числе тренерскому штабу.

— В чём сейчас мотивация Алана Дзагоева?

— Когда всё идёт хорошо, всегда есть огромное желание тренироваться и играть. А если у нас будут удачные результаты, желания продолжать в том же духе станет ещё больше. Хочется доказать, в первую очередь самому себе, что я готов играть и приносить команде результат. Когда всё хорошо со здоровьем, я чувствую, как заряжен на тренировках, работаю с большой самоотдачей. То же самое в играх. Не знаю, пройдёт ли это когда-нибудь — сам себе удивляюсь моментами! Хочется побеждать, тренироваться, забивать, отдавать голевые передачи. Продолжать наслаждаться футболом — вот в этом и есть моя мотивация.