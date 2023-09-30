«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: хозяева открыли счёт в матче

В эти минуты проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 13-й минуте встречи Нету прорвался вперёд по правому флангу, ушёл от Фодена, от Аке, ворвался в штрафную и выполнил низкий резкий навес, попав мячом в колено Диашу — и мяч от него влетел в сетку!

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» дважды разгромил «Вулверхэмптон» с одинаковым счётом 3:0. «Горожане» выиграли все шесть матчей на старте нового сезона Премьер-лиги, а «волки» одержали только одну победу.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 18 очков за шесть матчей. «Вулверхэмптон» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка.