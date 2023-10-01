Тренер «Ленинградца» Кирьяков высказался о победе над «Торпедо»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал победу в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо» (3:2).

«Был важный матч для нас. Нам очень важны очки, так как команда в непростом положении. Но у «Торпедо» три игры за девять дней, с защитниками, которые играют по 90 минут. Нужны были скоростные выбегания, чтобы у них заканчивались силы.

Вы видели, что наш план работал. Правда, допустили ошибку с пенальти. Но потом ребята терпели и ждали, заставляли ошибаться, провели две атаки и забили. Сзади играли дисциплинированно. Во втором тайме подустали, получили второй гол. Но молодцы, поздравил игроков, что не опустили руки. И в концовке спасение вратаря — исправился после пропущенного от «Химок».

Почему команда отошла назад? Установка была играть компактно. Надо было провоцировать соперника играть через центр, а там перехватывать мячи и отдавать на свободное пространство. Этому уделили особое внимание. Считаю, что справились с задачей. Понравилось, как действовали в быстрых атаках, были проникающие передачи, которые приводили к ошибкам защитников «Торпедо», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».