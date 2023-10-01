«Торпедо» уступило «Ленинградцу» в матче Первой лиги, не забив пенальти на 90+1-й минуте

Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и «Ленинградец». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). «Ленинградец» одержал победу со счётом 3:2.

На 15-й минуте с пенальти отличился нападающий «Торпедо» Илья Стефанович. Через 11 минут полузащитник «Ленинградца» Кирилл Колесниченко с пенальти забил ответный мяч. На 38-й минуте полузащитник Никита Розманов вывел гостей вперёд. Чёрно-белые отыгрались усилиями Стефановича, который оформил дубль на 63-й минуте. Но через семь минут защитник Андрей Яковлев вернул преимущество «Ленинградцу». На 90+1-й минуте нападающий хозяев Йорди Рейна не реализовал пенальти.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 17 очков после 12 матчей. «Ленинградец» находится на 14-й строчке, заработав 14 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (24).