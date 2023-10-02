Первак: даже Дзюба интереснее выглядит, чем Соболев, который хамит и бьёт исподтишка

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал нападающего красно-белых Александра Соболева за поведение на поле. Он отметил некрасивые поступки футболиста и сравнил его в плане поведения с Артёмом Дзюбой из «Локомотива». По мнению Первака, Дзюба выглядит интереснее Соболева, если рассматривать их как персонажей.

«Соболев пропустит матч с ЦСКА? Не очень хорошо к нему отношусь за его выходки. Не люблю футболистов, которые играют на публику. Даже Дзюба намного интереснее выглядит, чем Соболев. Если их рассматривать как актёров на поле. Соболев хамит, бьёт исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Он подводит команду в важные моменты», — приводит слова Юрия Первака «Спорт день за днём».