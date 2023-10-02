Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первак: даже Дзюба интереснее выглядит, чем Соболев, который хамит и бьёт исподтишка

Первак: даже Дзюба интереснее выглядит, чем Соболев, который хамит и бьёт исподтишка
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал нападающего красно-белых Александра Соболева за поведение на поле. Он отметил некрасивые поступки футболиста и сравнил его в плане поведения с Артёмом Дзюбой из «Локомотива». По мнению Первака, Дзюба выглядит интереснее Соболева, если рассматривать их как персонажей.

«Соболев пропустит матч с ЦСКА? Не очень хорошо к нему отношусь за его выходки. Не люблю футболистов, которые играют на публику. Даже Дзюба намного интереснее выглядит, чем Соболев. Если их рассматривать как актёров на поле. Соболев хамит, бьёт исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Он подводит команду в важные моменты», — приводит слова Юрия Первака «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Соболев: хотел бы в Саудовскую Аравию? Помучаю ещё чуть-чуть «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android