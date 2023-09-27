Соболев: хотел бы в Саудовскую Аравию? Помучаю ещё чуть-чуть «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о возможном переезде в Саудовскую Аравию. Форвард признался, что не думает сейчас о потенциальном переезде на Аравийский полуостров. Напомним, первой российско-саудовской сделкой в летнее трансферное окно стал Малком из «Зенита», который перешёл в «Аль-Хиляль».

«Хотел бы поиграть в Саудовской Аравии? Я сейчас в «Спартаке», у меня ещё три года контракта. Помучаю ещё чуть-чуть «Спартак» (улыбается).

Многие российские футболисты наотрез говорят, что туда не поедут? Я не могу так ответить, потому что я в «Спартаке», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Напомним, Александр Соболев стал футболистом «Спартака» в 2020 году. Контракт российского форварда с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2025/2026.