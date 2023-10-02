Мак Аллистер может быть наказан за ироничный комментарий в социальных сетях

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер может быть наказан Футбольной ассоциацией Англии (FA) за ироничный комментарий, оставленный им в социальной сети после минувшего матча «красных» с «Тоттенхэмом» (1:2) в АПЛ. Об этом информирует Goal.com.

Сообщается, что FA может применить по отношению к Мак Аллистеру санкции за то, что он поставил под сомнение честность судьи уровня АПЛ.

Напомним, после матча «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» (1:2) в минувшем туре английской Премьер-лиги защитник «шпор» Ромеро опубликовал в социальной сети фотографию празднования с болельщиками и подписал её: «У этой команды сильный дух, большое сердце».

Мак Аллистер написал в комментариях: «Это нормально, когда у вас 12 игроков». Ромеро ответил партнёру по сборной Аргентины: «Поплачь дома». Мак Аллистер позже удалил свой комментарий.