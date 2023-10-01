«Ливерпуль» может быть оштрафован после скандала с VAR, несмотря на извинения главы PGMOL

Руководитель Английской ассоциации профессиональных арбитров (PGMOL) Ховард Уэбб связался с «Ливерпулем», чтобы извиниться за судейскую ошибку, из-за которой гол футболиста Луиса Диаса был ошибочно не засчитан в ворота «Тоттенхэма» (1:2). Но Федерация Англии всё равно может оштрафовать «красных» после того, как им выдали восемь жёлтых и две красные карточки в прошлом матче.

Мерсисайдцы, завершившие игру в составе девяти человек, потерпели поражение после автогола Жоэля Матипа на 96-й минуте на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Между тем «Ливерпуль» был в ярости после того, как PGMOL после игры подтвердил, что гол Луиса Диаса ошибочно не засчитали из-за человеческой ошибки на VAR.

Однако страдания «Ливерпуля» на этом не закончатся из-за их «плохой дисциплины» в прошлом матче. У команды Юргена Клоппа прямую красную карточку получил Кёртис Джонс, а также Диогу Жота был удалён после двух «горчичников» после перерыва.

Кроме того, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Энди Робертсон и Вирджил ван Дейк тоже получили предупреждения, а также помощник тренера Питер Кравиц получил «горчичник». ФА наказывает клубы, которые получают более пяти предупреждений за игру, в результате чего «красные» могут быть оштрафованы.

Штраф в размере £ 25 тыс. — обычное наказание для любой команды, набравшей шесть или более карт в одном матче. В результате по закону «Ливерпуль» будет наказан.