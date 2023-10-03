Роксана Малиновская: Руслан никогда не стоит за себя, поэтому есть я

Жена полузащитника «Дженоа» и сборной Украины Руслана Малиновского — Роксана Малиновская рассказала о своих взаимоотношениях с мужем.

«Я — та жена, которая может постоять и за себя, и за своего мужа?

«Потому что он за себя никогда не стоит. Поэтому есть я. Думаю, что и в Украине, и в Италии люди привыкли, что есть Руслан, а есть Роксана. Теперь они связывают все события, что когда мы куда-то едем, это Роксана вернулась в Италию, поэтому Руслан принял такое решение.

Но, конечно, это не так. Просто такая судьба у нас. Ещё когда мне было 16 лет, я пошла изучать итальянский просто для себя. Никогда не думала, что мне это понадобится», — заявила Роксана Малиновская в подкасте Русланы Ребровой на YouTube.