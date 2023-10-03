Жена Малиновского: Руслан ушёл из «Аталанты» – Сапата и Мурьель перестали забивать

Роксана Малиновская, жена полузащитника «Дженоа» и сборной Украины Руслана Малиновского, поделилась мнениями о выступлениях мужа за «Аталанту».

«Очень беспокоилась, когда тренер не ставил его играть. Конечно, спрашивала: «Почему? Ты забил гол, сделал разницу, а всё равно не играешь». Никто тебе не ответит на этот вопрос, потому что мистер Гасперини такой, какой он есть. Он решил так – и всё. Потом когда у тебя есть результат – тебе никто ничего не скажет, что ты сделал что-то не так, не тот состав поставил.

Ему, вероятно, нравилось, что Руслан выходил на замену и забивал. У него есть такая злость. Потом у него появилась возможность, он играл в старте. Это был как раз 2021 год, ковид ещё был, много травмированных. Руслан играл много. Именно в тот год испытал такое доверие – он и стал лучшим ассистентом в Серии А. Именно тогда, когда ему доверил Гасперини место в основе. Он имел это вдохновение, очень много забивал, ассистов делал на Сапату и Мурьеля. Как Руслан ушёл – так и они перестали забивать, потому что ассистента этого им не хватало», — заявила Роксана Малиновская в подкасте Русланы Ребровой на YouTube.