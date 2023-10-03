Полузащитник «Наполи» Кварацхелия — о «Золотом мяче»: мечтаю когда-нибудь выиграть его
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от своей номинации на «Золотой мяч».
«Приехав из такой маленькой страны, было трудно представить всё это. Подобные вещи заставляют чувствовать, что если вкладывать душу в то, чем ты занимаешься, то эта жертва окупится. Я мечтаю когда-нибудь выиграть его, как и мечтают все», — приводит слова Кварацхелии AS.
Напомним, ранее было объявлено о претендентах на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/2023. Кварацхелия попал в итоговый список из 30 номинантов. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.
В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами.
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