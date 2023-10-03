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Полузащитник «Наполи» Кварацхелия — о «Золотом мяче»: мечтаю когда-нибудь выиграть его

Полузащитник «Наполи» Кварацхелия — о «Золотом мяче»: мечтаю когда-нибудь выиграть его
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от своей номинации на «Золотой мяч».

«Приехав из такой маленькой страны, было трудно представить всё это. Подобные вещи заставляют чувствовать, что если вкладывать душу в то, чем ты занимаешься, то эта жертва окупится. Я мечтаю когда-нибудь выиграть его, как и мечтают все», — приводит слова Кварацхелии AS.

Напомним, ранее было объявлено о претендентах на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/2023. Кварацхелия попал в итоговый список из 30 номинантов. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.

В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами.

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