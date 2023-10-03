Кварацхелия: я вырос, наблюдая игру «Реала» по телевизору, но теперь хочу обыграть их

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением насчёт предстоящего матча Лиги чемпионов, в котором неаполитанский клуб сыграет с мадридским «Реалом».

«Я вырос, наблюдая игру «Реала» по телевизору, и теперь эта команда — мой соперник на поле, к тому же на нашем стадионе. Невозможно не быть счастливым в такой вечер, как этот.

«Наполи» — это команда, которая уважает всех, но никого не боится. Мы чемпионы Италии и сделаем всё возможное для того, чтобы выиграть этот матч», — приводит слова Кварацхелии AS.

Напомним, «Наполи» сыграет с «Реалом» сегодня, 3 октября. Игра начнётся в 22:00.

Неаполитанский клуб выиграл свой первый матч группового этапа Лиги чемпионов и на текущий момент занимает первое место в группе С. «Реал» также одержал победу в первом матче и располагается на второй строчке.