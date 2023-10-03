Негрейра, обвиняемый в получении взяток от «Барселоны», хочет выйти из судебного процесса

Бывший вице-президент судейской комиссии Хосе Негрейра, много лет работавший в Королевской федерации футбола Испании, просит суд исключить своё участие в рассмотрении уголовного дела, связанного с получением им взяток от «Барселоны», ссылаясь на состояние своего психического здоровья. Об этом информирует El Mundo.

Сообщается, что Негрейра предоставил в Следственный суд Барселоны психиатрическое заключение, свидетельствующее о том, что он не способен давать показания по уголовному делу ввиду прогрессирующего когнитивного слабоумия. Подчёркивается, что несколько месяцев назад Негрейра уже предоставлял психиатрическое заключение в подразделение судебной полиции, прикреплённое к прокуратуре Барселоны.

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