Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Негрейра, обвиняемый в получении взяток от «Барселоны», хочет выйти из судебного процесса

Негрейра, обвиняемый в получении взяток от «Барселоны», хочет выйти из судебного процесса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вице-президент судейской комиссии Хосе Негрейра, много лет работавший в Королевской федерации футбола Испании, просит суд исключить своё участие в рассмотрении уголовного дела, связанного с получением им взяток от «Барселоны», ссылаясь на состояние своего психического здоровья. Об этом информирует El Mundo.

Сообщается, что Негрейра предоставил в Следственный суд Барселоны психиатрическое заключение, свидетельствующее о том, что он не способен давать показания по уголовному делу ввиду прогрессирующего когнитивного слабоумия. Подчёркивается, что несколько месяцев назад Негрейра уже предоставлял психиатрическое заключение в подразделение судебной полиции, прикреплённое к прокуратуре Барселоны.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Тебас: «Барселона» платила только € 4000 за отчёт о судьях? Нет, гораздо больше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android