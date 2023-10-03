Экс-капитан «Торпедо» Самсонов — об отставке Клотета: это ожидаемо

Бывший капитан «Торпедо» Артём Самсонов заявил, что все болельщики автозаводцев ждали отставки испанского специалиста Жозепа Клотета с поста главного тренера команды.

«Это ожидаемо. Все ждали этого. Всё‑таки такие результаты при таких условиях, какие сейчас созданы в клубе для футболистов, просто недопустимы. Поэтому все болельщики ждали отставки тренера, и это случилось. Я к этому отношусь так же. Я ждал. Потому что я переживаю за команду душой и сердцем. Хочу, чтобы у них всё наладилось и сложилось в этом сезоне так, как они запланировали», — приводит слова Самсонова «Матч ТВ».

Сегодня, 3 октября, «Торпедо» объявило об отставке Жозепа Клотета с поста главного тренера клуба. Самсонов — воспитанник «Торпедо». В сентябре 2023 года Самсонов покинул клуб, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сейчас он играет за «Уфу».