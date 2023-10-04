Экс-нападающий «Динамо» Терёхин: Тюкавин сейчас слабее Соболева

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин заявил, что форвард бело-голубых Константин Тюкавин сейчас слабее нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Для меня не стало неожиданностью, что Тюкавина нет в составе сборной России. Он в семи играх вообще ни одного гола не забил. Тот же Соболев забивает, двигается. Даже Марцел Личка сказал, что у Тюкавина тяжёлые ноги. Может быть, он подустал, либо какой-то спад.

Он не сильнее сейчас тех ребят, которых вызвал Валерий Карпин. На данный момент Тюкавин слабее Соболева. Надо у Тюкавина спросить, почему сейчас так. Может, к парню много внимания прессы, может, какие-то предложения на него сыплются. Он же молодой парень. В последний месяц он совсем… Нет у него лёгкости. Спадик», — приводит слова Терёхина Legalbet.