Марцел Личка: Тюкавин выглядит тяжёлым, у него пропала лёгкость в ногах

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин в последних матчах находится не в оптимальной физической форме из‑за усталости.

«Если говорить о Косте как о человеке, то он определённо позитивный парень. На поле старается, работает каждый день. Более того, остаётся после каждой тренировки, чтобы дополнительно позаниматься. Но если говорить о футболе, то в последних играх Тюка выглядит чуть‑чуть тяжёлым, у него нет лёгкости в ногах… Я не знаю, насколько он это переживает. Потому что, когда он утром приходит на тренировку, Костя в хорошем расположении духа, смеётся, шутит. Думаю, на него сейчас навалилась усталость и через занятия нужно вернуться к тому моменту, когда он будет физически чувствовать себя комфортно.

С тем же «Ахматом» были ситуации, когда он вполне мог открыться за спину защитникам — то, что он обычно великолепно делает. Я помню это ещё по «Оренбургу», когда мы готовились к играм против «Динамо», я обращал на это внимание. В Грозном Тюка делал это очень редко, и этого нам не хватало. Да, Костя — здоровый молодой парень, но даже молодые ребята могут уставать. Что касается давления, то это тоже часть становления профессионального футболиста. Тюке надо научиться с этим работать — контракт, агент, болельщики, пресса, результат… Мы можем разговаривать, помогать как‑то, но, в конце концов, он должен перерасти это сам», — приводит слова Лички «Матч ТВ».