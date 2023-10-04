ФИФА допустит юношеские сборные России до ЧМ в случае их квалификации

В ФИФА сделали заявление касательно участия юношеских сборных России до 17 лет в чемпионате мира.

«После решения исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года вновь разрешить участие представительных российских юношеских сборных на уровне девушек и юношей до 17 лет Совет ФИФА утвердил распространение этого решения на чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет и чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет, для которых соревнования УЕФА служат квалификационным путём, что снимает дисквалификацию команд из России, принимающих участие в этих турнирах. Это при условии, что эти команды будут играть под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия», в отсутствие своего национального флага, своего государственного гимна, своей национальной формы и экипировки и вместо этого будут играть в нейтральных цветах», — говорится в заявлении на сайте организации.