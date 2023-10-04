«Порту» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Лиги чемпионов

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Сегодня, 4 октября, состоится встреча 2-го тура группы H Лиги чемпионов между «Порту» и каталонской «Барселоной». Матч пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Порту»: Кошта, Мариу, Кардозу, Карму, Венделл, Эуштакиу, Варела, Пепе, Галено, Баро, Тареми.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Кунде, Канселу, Бальде, Гави, Ромеу, Гюндоган, Левандовски, Феликс, Ямал.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 2023/2024 «Порту» обыграл украинский «Шахтёр» на выезде (3:1). «Барселона» уничтожила бельгийский «Антверпен» (5:0). Благодаря этим победам у обоих сегодняшних соперников по три очка.