Крутой день в Лиге чемпионов! Левандовски, Мбаппе, Холанд, Жиру — кто забьёт больше? LIVE

Сегодня состоятся восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Интересно, что шесть пар образованы впервые и никогда прежде в рамках турнира не встречались.
Игровой день начнётся с двух ранних игр: «Антверпен» примет «Шахтёр», а «Фейеноорд» приедет в гости к «Атлетико».
Остальные матчи пройдут во втором слоте: «Порту» встретится с «Барселоной», «Ньюкасл» примет «ПСЖ», «Лейпциг» зарубится с «Манчестер Сити», «Селтик» – с «Лацио», «Милан» приедет в гости к дортмундской «Боруссии», а «Црвена Звезда» сыграет с «Янг Бойз».
Ключевые игры – с участием чемпионов Англии, Франции и Испании, а также потенциально жаркая вывеска с участием «Милана» и «Боруссии».
Занятно будет проследить сегодня за бомбардирскими успехами Роберта Левандовского, Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда и Оливье Жиру. Вдруг именно среди них кроется лучший бомбардир нынешней ЛЧ? Хотя прямо сейчас с двумя мячами голеадорский рейтинг возглавляют не самые очевидные люди – Хулиан Альварес, Галено, Каземиро (!) и Жоау Феликс.
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