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«Ньюкасл» — «ПСЖ», прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, 4 октября 2023, где смотреть, «Порту» — «Барселона»

Крутой день в Лиге чемпионов! Левандовски, Мбаппе, Холанд, Жиру — кто забьёт больше? LIVE
Кирилл Закатченко
Левандовски, Холанд, Мбаппе и Жиру
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Шесть пар из восьми образованы впервые!

Сегодня состоятся восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Интересно, что шесть пар образованы впервые и никогда прежде в рамках турнира не встречались.

Игровой день начнётся с двух ранних игр: «Антверпен» примет «Шахтёр», а «Фейеноорд» приедет в гости к «Атлетико».

Лига чемпионов . Группа H. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 19:45 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа E. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 19:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Остальные матчи пройдут во втором слоте: «Порту» встретится с «Барселоной», «Ньюкасл» примет «ПСЖ», «Лейпциг» зарубится с «Манчестер Сити», «Селтик» – с «Лацио», «Милан» приедет в гости к дортмундской «Боруссии», а «Црвена Звезда» сыграет с «Янг Бойз».

Лига чемпионов . Группа E. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа G. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ключевые игры – с участием чемпионов Англии, Франции и Испании, а также потенциально жаркая вывеска с участием «Милана» и «Боруссии».

Лига чемпионов . Группа H. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа F. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа G. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа F. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Занятно будет проследить сегодня за бомбардирскими успехами Роберта Левандовского, Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда и Оливье Жиру. Вдруг именно среди них кроется лучший бомбардир нынешней ЛЧ? Хотя прямо сейчас с двумя мячами голеадорский рейтинг возглавляют не самые очевидные люди – Хулиан Альварес, Галено, Каземиро (!) и Жоау Феликс.

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