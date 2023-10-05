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«Црвена Звезда» спаслась от поражения на последних минутах матча с «Янг Бойз»

«Црвена Звезда» спаслась от поражения на последних минутах матча с «Янг Бойз»
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В среду, 4 октября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и швейцарским «Янг Бойз». Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде, Сербия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.

Первый гол в матче был забит на 36-й минуте. Его автором стал нападающий сербской команды Шериф Ндиайе. Этот гол остался единственным в первом тайме. В самом начале второй половины встречи, на 48-й минуте, гостям удалось сравнять счёт. Отличился полузащитник Филип Угринич. На 61-й минуте «Янг Бойз» получил право пробить одиннадцатиметровый удар, который уверенно реализовал форвард Седрик Иттен. Хозяева спаслись от поражения благодаря голу полузащитника Османа Букари на 89-й минуте встречи.

После двух сыгранных туров обе команды набрали по одному очку и расположились на третьем и четвёртом месте в группе G. Также в этой группе выступают «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг».

Лига чемпионов . Группа G. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 2
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Ндиайе – 35'     1:1 Угринич – 48'     1:2 Иттен – 61'     2:2 Букари – 88'    
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