Женский «Локомотив» уверенно обыграл «Динамо» в матче Суперлиги
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Завершился матч 22-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Ткачёвой. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.
В концовке первого тайма отличилась нападающая «Локомотива» Лаисса Кристина Оливейра Душ Сантуш. Ей ассистировала Яна Шеина. На 52-й минуте Оливейра Душ Сантуш оформила дубль. Ассистенткой вновь выступила Яна Шеина.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Суперлиги. Команда набрала 50 очков после 22 матчей. «Динамо» находится на четвёртой строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московский ЦСКА (60).
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