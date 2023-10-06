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Женский «Локомотив» уверенно обыграл «Динамо» в матче Суперлиги

Женский «Локомотив» уверенно обыграл «Динамо» в матче Суперлиги
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Завершился матч 22-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Ткачёвой. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

В концовке первого тайма отличилась нападающая «Локомотива» Лаисса Кристина Оливейра Душ Сантуш. Ей ассистировала Яна Шеина. На 52-й минуте Оливейра Душ Сантуш оформила дубль. Ассистенткой вновь выступила Яна Шеина.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Суперлиги. Команда набрала 50 очков после 22 матчей. «Динамо» находится на четвёртой строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московский ЦСКА (60).

Россия - Суперлига (ж) . 22-й тур
06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо (ж)
Москва
1:0 Оливейра – 41'     2:0 Оливейра – 52'    
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