Месси вернулся к полноценным тренировкам

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в четверг и пятницу провёл полноценные тренировки с командой, сообщает ESPN. Форвард пропустил четыре последних матча «цапель» из-за травмы ноги.

«Он тренировался в четверг и в пятницу. С каждым днём его состояние улучшается», — сказал журналистам помощник главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес.

Месси может вернуться на поле в домашней игре регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати». Она пройдёт в ночь на 8 октября и начнётся в 2:30 по московскому времени. «Интер Майами» также намекнул на возможное участие аргентинца в матче, опубликовав в одной из социальных сетей его фотографию с подписью «увидимся завтра» на испанском языке.

«Цапли» занимают 14 место в Восточной конференции МЛС с 33 очками после 31 матча. Они отстают от «Клёб де Фут Монреаль» занимающего девятое место, которое даёт право на участие в плей-ин, на пять очков. В двух последних играх регулярного сезона «Интер Майами» сыграет с «Шарлотт» дома (в ночь на 19 октября по московскому времени) и в гостях (в ночь на 22 октября).

Участие Месси в первом из этих матчей находится под большим вопросом, так как он вызван в сборную Аргентины на встречи отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Парагвая (в ночь на 13 октября) и Перу (в ночь на 18 октября). Не исключено, что игра против «Цинциннати» станет последней для нападающего на своём поле в текущем сезоне МЛС.

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси: