«Всё потому, что мы в США». «Майами» сыпется без Месси, а тренер недоумевает от вопросов

Надежды «Интер Майами» на выход в плей-офф МЛС тают с каждым туром. После того как Лионель Месси выбыл из состава из-за травмы, команда не выиграла ни одного матча.

Опасения, что клуб не сможет выступать на том же уровне, что и с аргентинцем на поле, появились, ещё когда он уехал в сборную. Но тогда «Интер Майами» обыграл «Спортинг Канзас-Сити» со счётом 3:2 и болельщики выдохнули — правда, ненадолго. «Атланту Юнайтед», против которой Месси не смог сыграть, потому что ему дали отдых после сборной, команде одолеть не получилось — матч закончился разгромными 2:5. С «Торонто» Лео наконец вышел — и уже в первом тайме покинул поле. Без него «Интер» забил четыре и не пропустил, но радость от результата быстро сменилась тревогой. Главный тренер команды Тата Мартино после матча заявил, что Месси пропустит ближайшие матчи, потому что его беспокоят последствия старой травмы.

Лионель Месси Фото: Megan Briggs/Getty Images

В матче с «Орландо Сити» Лео ожидаемо не сыграл — встреча закончилась ничьей 1:1. Следующим был финал Открытого Кубка США, и до последнего не было ясно, сможет ли Месси выйти на поле. Мартино говорил, что был готов рискнуть из-за статуса матча, однако в итоге Лео не сыграл. По словам тренера, выпускать аргентинца в его состоянии было бы неразумно, но до конца сезона он ещё точно сыграет.

Следом была игра с «Нью-Йорк Сити». Снова без Месси, снова ничья — 1:1. Мартино после матча вновь доставали вопросами о возвращении Лео, и на этот раз у него были хорошие новости: «Месси быстро восстанавливается. Мы собираемся оценить его состояние перед матчем с «Чикаго» и решить, оставить Лео на скамейке запасных или же выпустить на замену, будь то против «Чикаго» или «Цинциннати» в следующие выходные. Он тренируется отдельно от команды, но чувствует себя всё лучше и лучше. Время покажет, кто прав — я или тот, кто сделал отчёт».

Против «Чикаго Файр» Месси снова не сыграл, и «Интер Майами» уступил с крупным счётом — 1:4. Лео, по словам Мартино, был «недостаточно здоров», чтобы выйти на поле, а перед матчем тренер и вовсе сказал, что у него нет точных сроков восстановления игрока, поскольку того всё ещё беспокоит старая травма: «Я бы сказал «один месяц», если бы знал, что это один месяц. С моей стороны будет ошибкой сказать что-то подобное, вот почему я избегаю точных сроков. Понимаю ваше желание узнать точное время его возвращения, но, если бы у меня оно было, я бы поделился. У меня его тоже нет».

Вопросы о сроках возвращения Месси понятны, но Мартино недоумевает от ещё одной стороны проблемы. Болельщикам соперников будто важнее присутствие Лео на поле, чем результат.

Тата Мартино главный тренер «Интер Майами» «Я понимаю ожидания болельщиков, но мы не можем заставить Месси играть, если он недостаточно здоров. Мне кажется очень странным, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший футболист мира отсутствует. Всё потому, что мы находимся в США. В любом другом месте болельщики соперников были бы рады, что лучшего игрока нет».

«Интер» больше не контролируют свои шансы на выход в плей-офф в Восточной конференции: до конца регулярного чемпионата осталось три игры, а отставание от девятого места составляет пять очков.

График у них такой:

7 октября: игра с «Цинциннати» дома;

18 октября: с «Шарлотт» дома;

21 октября: с «Шарлотт» на выезде.

Турнирная таблица Восточной конференции МЛС

Чтобы пролезть в плей-офф, «Интеру» нужно не только победить во всех матчах, но ещё и надеяться на то, что соперники, также претендующие на выход, оступятся. Задачка не из простых, учитывая, что Месси вряд ли вернётся к ближайшей встрече, а дальше может уехать в сборную — 12 и 17 октября Аргентина играет отборочные матчи ЧМ-2026 с Парагваем и Перу.